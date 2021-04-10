Наблюдатели «Клоопа» сообщили, что на нескольких участках в Бишкеке были неправильно опломбированы переносные ящики. Члены участковой избирательной комиссии наклеили на них синие ленты.

Согласно закону «О выборах депутатов местных кенешей», переносные ящики для голосования должны быть опечатаны листом бумаги формата А4, на котором подписались председатель и члены избирательной комиссии, а также присутствующие представители кандидатов и политических партий и наблюдатели. Лист должен быть заверен печатью участковой избирательной комиссии.

Наблюдательница «Клоопа» Регина Джорабаева сообщила, что члены УИК №1318 опломбировали обе урны для голосования синей лентой.

Такое же нарушение заметил наш наблюдатель на участке №1131. После замечания наблюдателя член УИК попросил его «не говорить, что делать».

«Уважаемые наблюдатели, нам с вами работать целых два дня. Вы просто не говорите что делать пожалуйста. Я буду делать, мне тоже это…пломбируется вот этой [лентой]. Вечером когда голосование окончится, мы его запломбируем полностью», — ответила член УИК.

Члены УИК №1018, которые пломбировали перененосные ящики синей лентой, сказали нашим наблюдателям, что «они так раньше делали».

Такая же картина наблюдается на многих других участках, а члены УИК считают, что все делают правильно.

Участок №1307 Участок №1132 Участок №1220 Участок №1030 Участок №1315 Участок №1115

Наши наблюдатели смогли убедить членов УИК №1346 и №1208, что пломбировать переносные ящики синей лентой нельзя. Вот так теперь выглядят эти ящики.

№1208

В Кыргызстане 10 апреля проходит голосование вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдум по изменению Конституции. Это означает, что к избирателям, которые по причинам здоровья или службы не могут прийти в участок, приходят сами члены участковой избирательной комиссии.

Также граждане, находящиеся под стражей или проживающие в удаленных местах, могут проголосовать вне помещения.

Голосование в участках пройдет 11 апреля. Выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.