В Кыргызстане 10 апреля проходит предварительное выездное голосование за партии в местные кенеши и референдум по новой Конституции. У нескольких наблюдателей «Клоопа» возникли трудности с нахождением на избирательных участках.

На участке №1220 в городе Бишкек наблюдателей не пустили в здание ГКНБ, ссылаясь на отсутствие их в списке. На этом участке должны проголосовать 42 избирателя.

«Говорят, что это председатель ГКНБ. К сожалению, мы не смогли наблюдать», — сказала наблюдательница.

Другая наблюдательница «Клоопа» из участка №1335 сообщила, что в 7:30 члены УИК вывели их из участка. Впустили их только через полчаса.

Члены УИК №1240 в столице и вовсе не спешили на работу. По словам наблюдательницы «Клоопа», милиционер находившейся в участке, попросил их выйти из-за того, что ещё не пришли члены УИК.

В Кыргызстане 10 апреля проходит голосование вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдум по изменению Конституции. Это означает, что к избирателям, которые по причинам здоровья или службы не могут прийти в участок, приходят сами члены участковой избирательной комиссии.

Также граждане, находящиеся под стражей или проживающие в удаленных местах, могут проголосовать вне помещения.

Голосование в участках пройдет 11 апреля. Выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.