По всему Кыргызстану 10 апреля проходят выездные выборы в городские кенеши для людей с ограниченными возможностями здоровья. С раннего утра наблюдатели «Клоопа» фиксируют различные нарушения, среди которых часто фиксируется нарушение тайны голосования.

В Оше на участке №3563 члены избирательной комиссии стояли возле переносной урны и следили за ходом выборов. В Бишкеке на участке №1335 члены избирательной комиссии помогали избирателям проголосовать и вместо них закидывали бюллетени в урну.

Нарушение тайны голосования зафиксировано и на участке №1131 в Бишкеке, где домком заполнял бюллетени вместо избирателей. Подобное нарушение наблюдатели дважды заметили на столичном участке №1023 — член УИК опускал бюллетени вместо избирателя.

Наблюдатель сделал замечание, а члены комиссии ответили, что бросают бюллетени сами, чтобы «быстро все провести», так как жители «не в состоянии сами проголосовать». На участке №1335 и №1309 в Бишкеке тоже была нарушена тайна голосования — члены избирательной комиссии не соблюдали дистанцию и стояли возле урн.

По закону, члены избирательной комиссии должны соблюдать дистанцию и стоять на расстоянии 1,5 метра от урны. В случае, если избиратель не в состоянии самостоятельно проголосовать, ему могут помочь другие избиратели — члены УИК не вправе это делать.

Выборы в городские и айылные кенеши проходят 10 и 11 апреля. За ходом избирательного процесса следят 3 тысячи наблюдателей «Клоопа». В 28 городских кенешей на 796 мандатов стремятся 56 партий. Больше всего кандидатов в БГК — около 11 тысяч человек претендуют на 45 мандатов.