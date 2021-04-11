Президент Садыр Жапаров с супругой проголосовали на своем избирательном участке №1053 в Чон-Арыке. Он сделал небольшое заявление по поводу референдума по Конституции, инициатором которого стал он сам.

«Сегодня у нас общенародный референдум. В течение 30 лет мы много раз меняли Конституцию и каждый раз мы переписывали проект Конституции у других стран. Сегодня мы впервые подготовили Конституцию сами. В этом [процессе] участвовали наши аксакалы, академики, доктора юридических наук*. В открытую обсуждали вместе с народом и вынесли на референдум сегодняшний проект Конституции», — отметил он.

*В составе Конституционного совещания, чья легитимность сомнительна с точки зрения права для мирового сообщества, были преимущественно идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова. Кроме того, туда вошли инициаторы выдвижения новой версии Конституции, генпрокурор, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Легитимность совещания поставили под сомнение и ряд кыргызских юристов, однако оно работало и редактировало проект Основного закона страны.

При этом не было соблюдения норм действующей редакции Конституции, которая регламентирует сроки и нормы для каждого из этапов поправок в Основной закон. Депутаты за неделю до окончания общественного обсуждения, 2 марта, не предупреждая население, провели первое чтение по законопроекту. Уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении. Еще через несколько дней, 11 марта, депутаты большинством голосов проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. При этом в официальной повестке закон о назначении референдума по изменению Конституции не указывался. А депутаты обошлись без заключения Конституционной палаты Верховного суда и соблюдения еще ряда норм.

Жапаров «как президент» призвал кыргызстанцев «активно участвовать в референдуме и голосовать».

«Каждый сам решает как голосовать, это его выбор, мы никого не принуждаем», — сказал он.

*Но при этом очевидцы, избиратели и наблюдатели фиксируют случаи, когда в УИКах идет давление на тех, кто не хочет участвовать в референдуме, но пришел голосовать на местных выборах.

По данным ЦИК на 12:00 в стране проголосовало 13,43% избирателей на выборах в местные кенеши и 12,90% на референдуме по изменению Конституции. Для того, чтобы референдум состоялся, необходима явка более чем в 30%.



Но хотя время на выбор у электората есть, при этом, по словам Жапарова, уже все готово к тому, чтоб начать конституционную реформу хоть завтра. «Если наш народ поддержит эту Конституцию, мы с завтрашнего дня будем жить по новой Конституции», — сказал он.

Так же он сказал, что для этого все готово — «правительство и администрация президента до этого уже подготовили все пакеты законопроектов», и парламент примет их до ухода на каникулы.

«По нашему поручению сейчас разработаны все законы и подготовлены проекты. Если сегодня народ поддержит референдум и проект новой Конституции будет принят, то затем, когда будут результаты от ЦИКа, примерно после 20 апреля, мы все законы внесем в Жогорку Кенеш. Жогорку Кенеш должен принять все эти законы до выхода на каникулы. Если они примут, мы будем жить по-новому с новой Конституцией и новыми законами», — рассказал он.

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Конституционная реформа в Кыргызстане

Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов.

5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники.

Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента.

Занимая эти должности, он провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих соратников. Вместе с депутатами шестого созыва он так же провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу.

Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны. Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров.

Новый проект Конституции, переработанный и отредактированный Конституционным совещанием, был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом — ряд депутатов хотел рассмотреть и принять его тайно.

Однако и эта версия содержала ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. При этом срок общественного обсуждения официально истекал 9 марта и по действующей Конституции до рассмотрения профильным комитетом законопроект должен был пройти ряд процедур.

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Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов».

Но уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении. Еще через несколько дней, 11 марта, депутаты большинством голосов проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. При этом в официальной повестке закон о назначении референдума по изменению Конституции указан не был.

Референдум по Конституции назначен на 11 апреля 2021 года, на один день вместе с местными выборами. Указ об этом президент Садыр Жапаров подписал 12 марта.

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