Пресс-служба ГКНБ 8 апреля сообщила, что судью Бишкекского городского суда подозревают в незаконном обогащении.

По данным следствия, судья, не имея законных источников дохода, приобрела 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест и дорогие земельные участки в «золотом квадрате» Бишкека.

«При этом, в целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества судья оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели какие-либо подтвержденные законные источники доходов», — отметили в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что по факту найденного имущество начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение». Следствие по делу и поиску других незадекларированных объектов судьи продолжается.

В сообщении ГКНБ не сообщили какой именно судья Бишкекского горсуда подозревается в незаконном обогащении. Однако позже политик Равшан Джеенбеков выступил на пресс-конференции, где сообщил, что речь идет о его сестре — Мире Джеенбековой.

По его словам, информация опубликованная о его сестре недостоверная.

«Чужую собственность приписали сестренке и ее мужу. Мы это докажем в ближайшее время. Ее муж имеет частную клинику и занимается бизнесом, и все, что у них есть, они зарабатывают собственным трудом, есть источник происхождения, а ГКНБ распространяет неверную информацию», — заявил политик.