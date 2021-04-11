Сотрудники ГКНБ задержали руководителя ошского филиала государственного учреждения «Кадастр» Ильяза Сансызбаева. Как отметили в Госкомитете, директор филиала подписал акт о продаже административного здания «Ошэлектро».

Аукцион по продаже здания был проведен год назад. Площадь строения составляет 600 кв метров, при этом оно расположено на 16,65 сотках земли. По версии следствия, на аукционе здание вместе с земельным участком было продано за 8 млн сомов. В ГКНБ отметили, что реальная стоимость одного квадратного метра земли составляет 2,5 млн сомов.

«Директор, злоупотребляя должностным положением, незаконно выдал Государственный акт о праве частной собственности на указанный земельный участок, в то время как должен был предоставить в бессрочное пользование, без права собственности», — сообщила пресс-служба ГКНБ.

Подозреваемого 5 апреля водворили в СИЗО ГКНБ. Досудебное производство начали по статье «Использование должностного положения в корыстных целях».

Дело о продаже здания «Ошэлектро»

20 января текущего года был задержан бывший директор «Ошэлектро» Дыйканбай Даминов. Финполиция установила, что во время руководства предприятием он нанес ущерб государству в размере 30 млн сомов. Даминов вины так и не признал.

Пресс-служба государственного предприятия «Ошэлектро» сообщила, что руководители посчитали разумным продать здание. По их версии, оно было в аварийном состоянии. Вырученные деньги они решили направить на ремонт нового объекта. Об этом также сообщили в Фонде госимущества и «Национальном энергохолдинге».

Также сообщалось, что аварийное здание долго не удавалось продать. Аукцион проводился несколько раз. В августе 2020 года за 8,9 млн сомов было продано только само здание, а земля до сих пор остается в распоряжении государства.

На средства полученные от продажи «Ошэлектро» было приобретено 50 соток земли в городе Ош. На приобретенном участке предприятие планировало построить производственный цех по выпуску железобетонных изделий.