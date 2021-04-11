Сегодня около 3000 наблюдателей «Клоопа» будут следить за тем, как проходят референдум по изменению Конституции и местные выборы в Кыргызстане. Они будут фиксировать нарушения практически на каждом участке в стране, а мы будем делиться ими с вами.