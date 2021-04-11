LIVE: Нарушения на референдуме и местных выборах От Редакция - 11 апреля 2021 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readСегодня около 3000 наблюдателей «Клоопа» будут следить за тем, как проходят референдум по изменению Конституции и местные выборы в Кыргызстане. Они будут фиксировать нарушения практически на каждом участке в стране, а мы будем делиться ими с вами. Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА На шести участках Бишкека отменены результаты выездного голосования LIVE: В Кыргызстане проходит референдум по изменению Конституции и выборы в местные кенеши «Вы ж берете благотворительность, теть Наташ»: Наблюдатели фиксируют давление на избирателей на выездном голосовании