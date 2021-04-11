11 апреля в Кыргызстане проходит референдум по изменению Конституции и выборы в местные кенеши. Продвижение проекта новой Конституции сопровождалось многочисленными нарушениями, а международные организации призывали власти Кыргызстана пересмотреть проект Конституции и назначение референдума.

Местные выборы должны были пройти весной 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Выездное голосование прошло 10 апреля, основное проходит 11 апреля. В 28 местных кенешей на 796 мандатов претендуют кандидаты 56 партий. Самая сильная борьба развернулась за мандаты в Бишкекский горкенеш — там на одно кресло претендуют 44 человека.

Около 3000 наблюдателей «Клоопа» будут фиксировать нарушения практически на каждом участке в стране, а мы будем делиться ими с вами. Вот здесь вы можете прочитать все о нарушениях: LIVE: Нарушения на референдуме и местных выборах

Как проходят выборы и референдум?