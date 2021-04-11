«Напоминает “бандитские выборы”4 октября». Мелис Мырзакматов обратился к Жапарову из-за грубейших нарушений при голосовании

Лидер партии «Улуттар Биримдиги» Мелис Мырзакматов обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой принять меры против многочисленных нарушений на местных выборах в Оше. Партия «Улуттар Биримдиги» баллотируется в городской кенеш Оша.

Мырзакматов заявил, что, по его наблюдениям, выборы в южной столице Кыргызстана «проходят с грубейшими нарушениями законодательства».

«Социальные сети заполнены публикациями фото и видео, а также публикациями журналистских материалов в СМИ о вопиющих фактах использования административного ресурса, подкупа избирателей. Нынешняя ситуация, к сожалению, мне напоминает “бандитские выборы”, которые прошли 4 октября 2020 года и ставшие детонатором смены власти в республике», — заявил экс-мэр Оша.

По словам Мырзакматова, те, кто должен пресекать нарушения — Ошская ТИК, участковые избирательные комиссии — «находятся под полным влиянием местных органов власти и отдельных людей, чей статус непонятен». Эти факты говорят о том, что мэрия Оша и ее структурные подразделения «стараются под любым предлогом целенаправленно сохранить власть, продвигая интересы одной партии».

«Все эти факты вызывают справедливое возмущение простых избирателей и компрометируют действия новой власти. Исходя из вышеизложенного, я прошу вас принять незамедлительные меры по восстановлению законности и возвращению выборного процесса в правовое русло», — призвал Мырзакматов Жапарова.

Ранее за месяц до выборов и референдума Мырзакматов в интервью блогеру Адылу Акжол уулу на его YouTube-канале говорил о том, что выборы в Оше пройдут с нарушениями. Он объяснил это тем, что «в Оше будет использован админресурс и будут политические преследования».

Также Мелис Мырзакматов в этом интервью заявил, что Кыргызстан из постсоветских стран стал «самой отсталой и стоящей перед угрозой потери независимости» страной.

Кто такой Мелисбек Мырзакматов?

Мелисбек Мырзакматов — один из самых известных экс-мэров Оша. Его обвиняли в том, что он воспользовался должностными полномочиями и растратил 27 млн сомов во время строительства эстакадного моста в Оше. Сам Мырзакматов называл дело политическим.

Он активно критиковал сначала Временное правительство, а затем и нового президента Алмазбека Атамбаева вместе с его партией СДПК. Опасаясь заключения, Мырзакматов покинул Кыргызстан в 2014 году и был объявлен в международный розыск.

В 2015 году политического деятеля осудили заочно на семь лет. Позже Мырзакматов заявил, что за оправдательный вердикт у него вымогали полмиллиона долларов США.

При этом жители Оша не раз выражали Мырзакматову народную поддержку. Первый раз в 2010 году после межэтнического конфликта на юге страны они митингами добились его сохранения в должности мэра. Второй раз ошане вышли на акции протеста в 2013 году, когда политика сняли с должности.

Политическую карьеру Мырзакматов за пределами Кыргызстана не бросил. «Улуттар Биримдиги» в 2013 году образовала альянс с «Онүгүү-Прогресс» депутата Бакыта Торобаева для участия в парламентских выборах 2015 года.

А в 2019 году стало известно, что партия хочет идти на парламентские выборы 2020 года. Но в списке политобъединений, которые пошли на выборы 4 октября, ее не оказалось. Во время октябрьских событий ошане и жители области потребовали вернуть Мырзакматова в мэры южной столицы на митинге 6 октября, когда страна вошла в политический кризис.

Он вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Как заявил политик позже, он прилетел, потому что его об этом попросил народ. Мырзакматов взял на себя роль неофициального модератора, контролирующего политическую стабильность на юге страны.

Мырзакматов переговорил с южными политическими лидерами мнений. Он, по его словам, встретился с братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова депутатом Асылбеком Жээнбековым и с депутатом Искендером Матраимовым, братом экс-замглавы кыргызской таможни Райымбека Матраимова.

Потом объехал Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области, встретился с населением. Также Мырзакматов обсудил по телефону ситуацию в стране с Сооронбаем Жээнбековым. Позже Жээнбеков подал в отставку.

После возвращения Мырзакматов заявил, что не собирается быть мэром, идти в политику и хочет вернуться обратно в Турцию, когда в Кыргызстане станет спокойнее.Однако потом стало известно, что 20 октября Верховный суд оправдал его по делу о растрате более 27 млн сомов.

Партия Мырзакматова «Улуттар Биримдиги» после этого решила идти на выборы в местные кенеши 11 апреля 2021 года. Вместе с еще четырьмя партиями ее представители во время агитационного периода обвинили «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов, который происходит «как и раньше».