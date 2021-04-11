Одним кадром: Кыргызские футболисты выступили против насилия в отношении женщин

Футболисты клубов «Кара-Балта» и «Нефтчи» 10 апреля вышли на поле с красными полосами на лице, участвуя в акции против насилия по отношению к женщинам.

«Акция символизирует красную карточку от игроков клубов Премьер лиги, Ассоциации профессиональных футболистов Кыргызстана и Кыргызской профессиональной футбольной лиги насилию по отношению к женщинам», — говорится в сообщении .

Фото: Кыргызская профессиональная футбольная лига Фото: Кыргызская профессиональная футбольная лига

Тема насилия в отношении женщин обсуждается в Кыргызстане долгие годы. А недавнее похищение и убийство Айзады Канатбековой стало причиной митингов в Оше и Бишкеке.

Девушку похитили утром 5 апреля. Преступление попало в кадр видеокамер, поэтому был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее и уже пытался похищать.

Похититель Айзады Канатбековой — Замирбек Тенизбаев — был неоднократно судим.

Спустя два дня после похищения, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову — внутри были тела девушки и ее похитителя. По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Факт смерти девушки вызвал общественный резонанс, люди решили выйти на акцию протеста 8 апреля. Утром 8 апреля милиционеры дали пресс-конференцию по факту убийства и похищения девушки. Большую часть пресс-конференции руководство Бишкекского ГУВД занималось тем, что оправдывало действия милиции и отвергало критику в свой адрес.

Участники акции протеста требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД за бездействие сотрудников милиции, не приложивших достаточно усилий для поиска похищенной, пока она была жива.

Депутаты потребовали главу МВД Улана Ниязбекова отчитаться о деле в парламенте. Они также потребовали его отставки.

Практику похищения для принуждения к браку публично осудили премьер Улукбек Марипов, депутаты парламента, президент Садыр Жапаров, заммуфтия Кадыр Маликов, а также представительство ООН в Кыргызстане.