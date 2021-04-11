Перед избирательным участком №5304 в городе Ош напали на мобильную группу «Клоопа». В мобильной группе было три внештатных сотрудника: журналисты Бекмырза Исаков, Алийма Алымова и наблюдательница Чолпон Кожошова.

Как все произошло?

По словам Исакова, когда они находились на этом участке, то заметили рядом нескольких женщин. Подошли взять интервью, чтобы узнать, какое они имеют отношение к выборам. В этот момент одна из женщин сказала Исакову: «Я тоже работаю в органах, ты почему не представляешься?» Она выбила у него из рук телефон и отошла.

«Время было примерно 12:15. Снаружи участка сидели три-четыре женщины. Я стал снимать на видео и спросил: “Кто вы? С какой целью вы здесь сидите?” Одна из женщин встала и ударила по руке. Телефон упал на землю. Она толкнула меня, схватила за руку и отобрала телефон», — сказал Исаков.

После Исаков начал снимать инцидент на свой второй телефон. В то же время происходящее фиксировала наблюдательница от «Клоопа» Чолпон Кожошова. На месте происшествия находились и сотрудники милиции. Наблюдатели «Клоопа» просили сотрудников милиции предпринять меры и вернуть телефон Исакову. Но милиционеры так и не предприняли никаких действий.

Исаков и Кожошова просили вернуть им телефон, а напавшая женщина сказала: «Поедем в отделение милиции, напишите объяснительную, отдадим только после этого».

«Они, оказывается, предатели»

Внештатная корреспондентка «Клоопа» Алийма Алымова и наблюдательница Чолпон Кожошова после допроса рассказали подробности инцидента.

По словам Алымовой, к женщинам подошел неизвестный парень и назвал «Клооп» «предателями», которые «снимают нас всех для того, чтобы распространить видео по всему Кыргызстану». Именно поэтому одна из сидящих женщин напала на журналистов.

«Потом присоединились остальные и со словами: “Они, оказывается, предатели”, выбили телефон из рук нашего коллеги. Сотрудники милиции махнули на нас рукой. Мы столько нарушений фиксировали, вся наша работа остановилась», — сказала Алымова.

По словам Кожошовой, напавшая на них женщина — домком. Они решили зафиксировать скученность людей возле домкома, потому что это всегда вызывает подозрение.

Инцидент рассматривает милиция

Исаков, Кожошова, Алымова, напавшие на них женщина и мужчина были доставлены в отделение милиции Ак-Буринского района.

По словам адвокатки журналистов «Клооп» Мухайё Абдурауповой, в инциденте наблюдается препятствование работе журналистов — у них есть право на съемки в общественных местах.

Также, по словам Абдурауповой, Исаков написал заявление. Но один из отобранных телефонов до сих пор не вернули — аппарат находится у женщины, которая его выбила и забрала. Заявление в милицию написали не только пострадавшие, но и противоположная сторона.

Пресс-секретарь ГОВД Оша Замир Сыдыков сообщил, что милиция Ак-Буринского района начала следственные мероприятия по обоим заявлениям.

По словам Сыдыкова, женщина, которая отобрала телефон у журналистов, в заявлении указала себя избирательницей. По ее словам, она отобрала телефон, так как наблюдатели снимали ее без разрешения. Она заявляет, что, когда приехала милиция, она вернула телефон.

По словам пресс-секретаря ГОВД Оша Замира Сыдыкова, милиция Ак-Буры по этому поводу никакой информации пока не предоставила.

Сотрудники «Клоопа» на выборах в городской кенеш Оша несколько раз выходили в прямой эфир и показывали группы людей, которые собрались возле участков. Журналисты подходили к ним, чтобы задать вопросы, но люди расходились, а вопросы оставались без ответов.

Наблюдатели и мобильные группы «Клоопа» фиксируют нарушения на выборах и референдуме. Сейчас работают около 3000 наблюдателей по всей стране.