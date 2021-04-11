Внештатная журналистка «Клоопа» сообщила, что стала свидетельницей подкупа голосов на участке №5305 города Ош, который находится на территории юридического колледжа. На видео она спрашивает у избирательниц: «Кто вам дал деньги?» Одна из женщин отвечает, что «”Ата-Журт Кыргызстан” выдает по тысяче сомов за каждый голос».

Также избирательница добавила, что в этом деле замешаны сотрудники юридического колледжа.

«Лови того, кто в белой одежде, он выдает. От “Ата-Журт Кыргызстан” выдает. Здесь замешаны и сторож, и все преподаватели юрфака. Они привели дополнительно 200 студентов», — сказала женщина.

Ранее пять партий, принимающих участие в предвыборной гонке в Ошский городской кенеш, обвинили партию «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов. Большинство кандидатов этой партии являются государственными служащими. Многие из них шли на парламентские выборы в составе партии «Биримдик».

Также партию связывают с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и называют провластной. Но Ташиев опровергает эту информацию. Ташиев ближайший соратник президента Садыра Жапарова.

Выборы и референдум по Конституции

11 апреля в стране проходят выборы в 28 городских и 420 айыльных кенешах. В городские кенеши выберут 796 депутатов, в айыльные кенеши 7560 депутатов.

Также в стране проходит референдум по изменению Конституции. Президент Садыр Жапаров уже проголосовал и выступил с речью, где фактически агитировал за новую Конституцию.

«Сегодня у нас общенародный референдум. В течение 30 лет мы много раз меняли Конституцию и каждый раз мы переписывали проект Конституции у других стран. Сегодня мы впервые подготовили Конституцию сами. В этом [процессе] участвовали наши аксакалы, академики, доктора юридических наук. В открытую обсуждали вместе с народом и вынесли на референдум сегодняшний проект Конституции», — заявил он.

Он сказал, что по его поручению, уже разработаны пакеты законопроектов по новую Конституцию. По его словам, если новая Конституция будет принята, то парламент должен будет их все принять

«Если наш народ поддержит эту Конституцию, мы с завтрашнего дня будем жить по новой Конституции. Правительство и администрация президента до этого уже подготовили все пакеты законопроектов [под новую Конституцию]. Если парламент их примет, мы будем жить по-новому с новой Конституцией и новыми законами. […] Как президент, я призываю всех граждан Кыргызстана активно участвовать в референдуме и голосовать. Каждый сам решает как голосовать, это его выбор, мы никого не принуждаем», — заявил он.

При этом, в соцсетях уже появилось множество сообщений о том, что члены избирательных комиссий оказывают давление на избирателей, если они отказываются брать бюллетени для референдума.