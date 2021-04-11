Подозреваемый в нападении, фото: пресс-служба ГУВД Бишкека

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила о задержании подозреваемого в нападении на женщину с ножом.

По данным милиции, подозреваемым оказался мужчина 1977 года рождения. Его доставили в ИВС ГУВД столицы. На месте происшествия сотрудники милиции нашли нож.

Сам инцидент произошел ночью 10 апреля. Тогда в УВД Октябрьского района обратилась женщина, которая сообщила, что на нее по улице Сухэ-Батора напал неизвестный мужчина и ранил ее в плечо и правое запястье.

По факту нападения милиция зарегистрировала досудебное производство по статье «Хулиганство». В ГУВД добавили, что после судебно-медицинской экспертизы статью могут переквалифицировать. Милиция продолжает выяснять причастность задержанного к другим преступлениям.