В Кыргызстане скончались три пациента от COVID-19. Вирус выявили у 208 человек

Республиканский штаб сообщил, что на 11 апреля в Кыргызстане скончались три пациента от COVID-19. Два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и один в Чуйской области.
Всего за время пандемии в стране скончались 1 522 пациента от коронавируса.
Вместе с этим за сутки вирус выявили у 208 человек.
За все время в Кыргызстане зарегистрировали 90 227 случаев заражения.
В штаб также сообщили, что за сутки с выздоровлением выписали 101 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 85 925 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили четыре новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 303 медработника, из которых выздоровели всего 4 231 медик.