В Кыргызстане скончались три пациента от COVID-19. Вирус выявили у 208 человек

Опубликовано
Ислам Розиев
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Республиканский штаб сообщил, что на 11 апреля в Кыргызстане скончались три пациента от COVID-19. Два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и один в Чуйской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 522 пациента от коронавируса.

Вместе с этим за сутки вирус выявили у 208 человек.

  • Бишкек — 136;
  • Ош — 8;
  • Чуйская область — 44;
  • Ошская область — 1;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 10;
  • Джалал-Абадская область — 7.

За все время в Кыргызстане зарегистрировали 90 227 случаев заражения.

В штаб также сообщили, что за сутки с выздоровлением выписали 101 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 85 925 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили четыре новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 303 медработника, из которых выздоровели всего 4 231 медик.

Опубликовано
Ислам Розиев
11 апреля 2021

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