В Кыргызстане скончались три пациента от COVID-19. Вирус выявили у 208 человек

Республиканский штаб сообщил, что на 11 апреля в Кыргызстане скончались три пациента от COVID-19. Два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и один в Чуйской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 522 пациента от коронавируса.

Вместе с этим за сутки вирус выявили у 208 человек.

Бишкек — 136;

Ош — 8;

Чуйская область — 44;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 7.

За все время в Кыргызстане зарегистрировали 90 227 случаев заражения.

В штаб также сообщили, что за сутки с выздоровлением выписали 101 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 85 925 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили четыре новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 303 медработника, из которых выздоровели всего 4 231 медик.