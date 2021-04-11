Журналист-расследователь Ыдырыс Исаков на своем Youtube канале опубликовал ролик под названием «Встречайте, идут воры!» В ролике говорится о трех партиях, которые участвуют на выборах в городской кенеш Оша. Это партии «Ата-Журт Кыргызстан», «Улуу-Журт» и «Ишеним», программы которых списаны у других партий.

«Ата-Журт Кыргызстан» списала все у партии «Реформа»

Журналист сравнил программу, поданную в ЦИК от «Ата-Журт Кыргызстан», с программой «Реформы», с которой они шли на парламентские выборы в октябре прошлого года. Он выяснил, что программы полностью совпадают. Также «Ата-Журт Кыргызстан» даже не убрала из своей программы слово-логотип «#Реформа».

Блогерка Асылкан Кубанычбекова, которая ведет повествование на видео, назвала кандидатов партии «Ата-Журт Кыргызстан» двоечниками и ворами. По ее словам, сторонники «Ата-Журт Кыргызстана» выступают против партии «Реформа».

«Самыми злейшими врагами сторонников этой партии является “Реформа”. Но при этом кандидаты от “Ата-Журт Кыргызстан” в Оше полностью скопировали план партии [“Реформа”]», — говорит она.

Ранее пять партий, принимающих участие в предвыборной гонке в Ошский городской кенеш, обвинили партию «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов. Большинство кандидатов этой партии являются государственными служащими. Многие из них шли на парламентские выборы в составе партии «Биримдик». Также партию связывают с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и называют провластной. Но Ташиев опровергает эту информацию.

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«Улуу-Журт» списала у российской партии «Справедливая Россия»

«Ата-Журт Кыргызстан» не единственная партия, которая скопировала свою программу из других источников. «Улуу-Журт» полностью списала программу у российской партии «Справедливая Россия».

Разделение текста на абзацы, шрифты текста в программе абсолютно совпадают.

«Нет никаких изменений, не поменяли даже {текст} местами. Вот такая ложь вылезла. Они совсем не могут думать? Обязательно нужно у кого-то воровать, видимо это уже привычка?» — задается вопросом блогерка Кубанычбекова.

Ранее на партию «Улуу-Журт» никаких жалоб не поступало. 11% из числа кандидатов составляют госслужащие, а 69% зарегистрированы как безработные.

«Ишеним» и «развитие города Алма-Ата»

Партия «Ишеним», которую связывают с полпредом правительства Ошской области Жарасулом Абдураимовым, свою программу списала с программы развития казахстанского города Алма-Ата на 2020 год. В ней изменили лишь название города Алма-Ата на город Ош.

Партия «Ишеним» была создана 11 октября 2011 году. Учредителями являются 10 человек. Среди них числится и Жарасул Абдураимов. Но прежде ни Жарасул Абдураимов, ни партия «Ишеним» не принимали участие на выборах.

11 апреля в стране проходят выборы в 28 городских и 420 айыльных кенешах. В городской кенеш Оша баллотируются 9 партий.