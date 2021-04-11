Явка на выборах-2021: На референдуме проголосовало 19,4%, а на местных выборах 20,3% избирателей

По данным ЦИК на 14:00, в стране проголосовало 20,33% избирателей на выборах в местные кенеши и 19,41% на референдуме по изменению Конституции. Самый активный регион на референдуме остается — город Ош (26,18%). Меньше всего голосуют в Бишкеке (15,62%).

Всего по стране проголосовало 700 тыс избирателей на референдуме и 674 419 на местных выборах. Такая разница происходит из-за того, что избирателей на референдуме изначально больше на девять тысяч.

Для того, чтобы референдум по принятию новой Конституции считался состоявшимся, нужна явка в 30% от всех избирателей. Если эта цифра не наберется, то референдум признают несостоявшимся.

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