Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что депутат Кубанычбек Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов.

После этого ГКНБ 12 апреля, учитывая «преклонный возраст и состояние здоровья Жумалиева», внес ходатайство в Первомайский районный суд Бишкека об изменении меры пресечения нардепу на подписку о невыезде.

«Получены достаточные доказательства для привлечения его к уголовной ответственности и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Кубанычбек Жумалиев добровольно передал в пользу государства коммерческие активы и недвижимость на общую сумму более 1 миллиарда сомов», — сообщили в ведомстве.

Также в ГКНБ напомнили, что ведется расследование по ряду уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс, обусловленный установлением крупного ущерба, причиненного государству в результате совершения особо тяжких коррупционных преступлений высокопоставленными чиновниками.

В марте 2021 года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что ГКНБ собрал порядка 4 млрд сомов в результате расследования дел о коррупции.

Тогда же он заявил, что «один человек заплатил 1 млрд сомов», и пообещал позже официально сообщить об этом. Глава ГКНБ добавил, что собранные деньги перечисляются в государственный бюджет.

Задержание депутата Жумалиева

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали депутата Кубанычбека Жумалиева 4 февраля. Его подозревают в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета.

По данным следствия, Жумалиев «оказал давление» на министерство образования, чтобы получить лицензию, в которой ему было отказано ранее. Депутата сразу привезли в Первомайский райсуд, который решил водворить его в СИЗО на два месяца.

ГКНБ сообщает, что кроме этого, Жумалиев, аффилированные с ним лица и хозсубъекты «незаконно» обогащались, легализовывали преступные доходы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере.

В Госкомитете отмечают, что установлены 78 объектов недвижимости и различных компаний, принадлежащих депутату, его родственникам и аффилированным лицам.

В их числе торговые центры «Таатан», «Гоин», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат.

Таким образом, Жумалиев подозревается в преступлении по статье 319 «Коррупция» Уголовного Кодекса.

29 марта в ГКНБ журналисту «Клоопа» сообщили, что депутат находится в СИЗО ГКНБ, таким образом опровергнув ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что Жумалиев находится в клинике «Бикард».

«Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев после госпитализации в клинике “Бикард” возвращен в СИЗО ГКНБ», — сообщили в пресс-службе Госкомитета.

В спецслужбе добавили, что распространение недостоверной информации «дезинформирует и вводит в заблуждение людей».