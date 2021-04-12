Экс-замглавы МВД Асанова отпустили под домашний арест

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов Курсана Асанова по делу о беспорядках 9 октября 2020 года. Защита просила отпустить экс-замглавы МВД под домашний арест, считая, что решение Первомайского райсуда Бишкека о заключении Асанова под стражу необоснованным.

Бишкекский горсуд удовлетворил апелляцию и изменил меру пресечения для бывшего кандидата в президенты. Асанова освободили из под стражи.

Бывший замглавы МВД Курсан Асанов был задержан 26 января 2021 года. Тогда в МВД сообщили, что Асанова подозревают в захвате здания министерства во время смены власти в октябре 2020 года. Депутат Дастан Бекешев выступал в защиту Асанова на заседании парламента, считая, что экс-чиновника можно было освободить под подписку о невыезде.

«У главы государства в подчинении Госкомитет национальной безопасности. Курсану Асанову вменяют захват здания МВД. Это же немыслимо, чтобы один человек пошел и захватил милицию! Возникает вопрос, что у нас за милиция такая, что позволила одному человеку ворваться и захватить МВД, а потом 7 октября сделать построение? Он не может же один всех заставить встать и выйти на построение», – говорил Бекешев.

Кто такой Курсан Асанов?

Курсан Асанов был заместителем министра внутренних дел с 2011 по 2019 годы. Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил его по представлению главы МВД Кашкара Джунушалиева 13 августа 2019 года.

Асанова уволили, расценив его действия во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева как «предательство интересов кыргызской милиции».

Сам Асанов заявил, что не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг. Он сумел убедить Атамбаева сдаться после того, как сторонники бывшего президента захватили спецназовцев, пришедших штурмовать резиденцию. Один из спецназовцев замкомандира ССН «Альфа» Усенбек Ниязбеков скончался после полученных огнестрельных ранений.

После захвата Белого дома митингующими против итогов парламентских выборов 6 октября Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел. И даже успел провести несколько встреч с подчиненными.

Уже 10 октября Асанова задержали сотрудники ГКНБ — его подозревали в организации «массовых беспорядков» днем ранее. На митинге 9 октября на площади Ала Тоо сторонники Садыра Жапарова столкнулись с участниками митингов против ОПГ во власти и сторонников Омурбека Бабанова и Алмазбека Атамбаева.

После задержания Асанов выставил свою кандидатуру в президентских выборах и обжаловал свою меру пресечения в Бишкекском горсуде. Тогда его отпустили под подписку о невыезде, чтобы он мог посещать с агитацией регионы страны.