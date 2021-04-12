Фото: пресс-служба ГКНБ КР

Пресс-служба ГКНБ сообщила о том, что в Бишкеке перекрыли канал, по которому в Литву и другие страны Европы незаконно вывозили автомобильные катализаторы.

В феврале 2021 года ведомство не дало вывезти контрабандой около 2 тонн этого груза. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили точки скупки и сбора катализаторов — в Бишкеке их оказалось двенадцать.

«9 апреля текущего года пресечена деятельность 12 пунктов сбора и скупки автомобильных катализаторов в городе Бишкек, где изъято большое количество переработанных субтрактов и автомобильных катализаторов, которые были складированы под отправку за рубеж», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

В ГКНБ продолжают искать другие точки скупки, сбора и вывоза катализаторов, кроме того, ищут и чиновников, которые могли помогать и помогают работе коррупционной схемы. Ведомство делает это не только для борьбы с контрабандистами и коррупционерами, но и для «улучшения экологической ситуации» в стране.

Почему катализаторы важны для экологии?

Катализатор — это устройство в выхлопной части автомобиля, которое ликвидирует в выхлопных газах вредные для человека и экологии химические вещества — сажу, окись углерода и окись азота. Эти вещества дожигаются в устройстве, превращаясь в сравнительно безопасный углекислый газ и водяной пар. Без него выхлопы становятся более опасными и больше влияют на окружающую среду.

Но при этом катализаторы часто крадут с машин или продают сами же автовладельцы: в них есть благородные металлы. Законодательство Кыргызстана же не запрещает менее экологичным машинам без этих устройств ездить по дорогам страны.

«Необходимо отметить, что после отмены обязательного технического осмотра наблюдается нарастающая тенденция массового съема автомобильных катализаторов на станциях технического обслуживания для последующей их реализации за границей, так как катализаторы содержат благородные металлы (платина, палладий и родий) и приносят колоссальную прибыль», — констатируют в ГКНБ.

Машины без катализаторов считают одним из источников смога в Бишкеке — в конце 2020 года вопрос о запрете регистрации для таких авто поднимался в парламенте. Позже, в феврале 2021 года, правительство вынесло на обсуждение проект постановления о запрете вывоза катализаторов из Кыргызстана на время — машины без них слишком сильно загрязняют окружающую среду.

«Увеличение спроса и повышение цены на палладий в мире ведет к росту добровольного удаления и кражи с автотранспортных средств катализаторов, в которых содержатся драгоценные металлы», — отметили в правительстве.

Установка катализаторов на автомобили — требование активистов в Бишкеке уже не первый год в связи с экологической ситуацией: каждую зиму город накрывает смог.