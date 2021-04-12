Советник мэра Бишкека Асхат Осмонов заявил, что окружение экс-вице-премьер-министра Максата Мамытканова оказывало на него моральное давление и поэтому он оказался в больнице.

«После октябрьских событий я по причине стресса 20 дней лежал в больнице. Потом я начал работать в мэрии Бишкека, где также пришлось пережить различные стрессовые ситуации, из-за чего я вновь оказался в больнице. Как говорится, не ищи врагов далеко. Последним толчком моего нахождения в больнице послужило давление со стороны окружения Максата Мамытканова», — сказал Осмонов в своем видеообращении.

Связаться с Максатом Мамыткановым, известным как один из лидеров движения и партии «Чон Казат», не удалось. Публично он пока не комментировал сказанное Осмоновым.

По словам Асхата Осмонова заявил, что став вице-премьером Мамытканов, вместо того, чтобы бороться за люстрацию старых чиновников, начал давить на «своих же ребят» — на тех, кто после смены власти в Кыргызстане в октябре 2020 стояли за лидером «Чон Казата».

«Он не может справиться с большими чиновниками и коррупционерами, поэтому начал люстрировать молодых толковых ребят», — заявил Осмонов.

Кто такой Асхат Осмонов?

Асхат Осмонов был назначен советником и.о. мэра Балбака Тулобаева 8 декабря 2020 года.

Ранее Осмонов заявлял, что Садыр Жапаров в обмен на поддержку на митингах 5-6 октября пообещал ему высокую должность.

Он также участвовал в последних парламентских выборах 4 октября — он шел 15-м в списке партии «Чон-Казат» и указан там как безработный.

Осмонов известен тем, что боролся за место мэра Бишкека после захвата Белого дома в ночь на 6 октября, но позже он отказался от своей идеи.

«Я отказываюсь от должности мэра, вице-мэра, акима и иду в мэрию Бишкека, чтобы потребовать люстрации коррумпированных чиновников», — написал Асхат Осмонов.