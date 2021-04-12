Пресс-служба МВД сообщила, что в Иссык-Атинском районе Чуйской области задержан мужчина по подозрению в избиении несовершеннолетнего ребенка. Отмечается, что мужчина приходится отчимом пострадавшему ребенку.

По данным ведомства, ранее в мессенджере WhatsApp распространилось видео, где неизвестный мужчина избивает ребенка. Милиция выяснила, что инцидент произошел в феврале 2021 года.

Тогда в милицию обратилась жительница Иссык-Атинского района, которая сообщила об избиении ее ребенка. По ее словам, мальчика избил ее гражданский супруг, а затем отправил ей видео с избиением в WhatsApp.

Во время розыска милиция задержала подозреваемого 1988 года рождения и водворила в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.

«24 февраля было получено заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которой нанесен вред здоровью малолетнего ребенка», — сообщили в МВД.

Производство по делу завершили 3 марта и передали все материалы в прокуратуру Иссык-Атинского. Сейчас разбирательство продолжается в суде.