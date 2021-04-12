Алтынбек Сулайманов

Депутат Жогорку Кенеша и лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов считает, что прошедшие 11 апреля выборы в местные кенеши не отличаются от парламентских выборов 2020 года, которые привели к октябрьским событиям.

На своей странице в Фейсбуке депутат написал — «Мы из прошлых дней не извлекли уроки».

По мнению депутата, необходимо менять выборное законодательство в стране.

«Эти выборы ничем не отличаются от прошлых [парламентских]. Применялись тот же административный ресурс, тот же подкуп голосов. С помощью власти и денег [партии] достигли победы. Мы должны кардинально менять наши законы», — сказал Сулайманов в интервью «Азаттыку».

Он также отметил, что в нарушениях одинаковы виноваты как власти, так и граждане.

Партия «Бир Бол» принимала участие в выборах в ошский горкенеш, но по предварительным итогам голосования не смогла преодолеть минимальный 7% барьер. Так в ошский горкенеш, согласно предварительным результатам, проходят: «Ата-Журт Кыргызстан», «Улуттар Биримдиги», «Ыйман Нуру» и «Ынтымак».

Однако 6 партий, в том числе и «Бир Бол», заявили, что не признают результаты выборов. По их мнению, выборы прошли непрозрачно, а соответствующие органы не предприняли меры вовремя. Также они пожаловались на использование админресурса и подкуп голосов со стороны партии «Ата-Журт Кыргызстан».

12 апреля представители партий «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт» и «Бир Бол» вышли на митинг. Они потребовали аннулировать итоги голосования настаивая на том, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» массово подкупала избирателей.

«Ата-Журт Кыргызстан» согласно предварительным итогам голосования получает 27 мандатов из 45 в горкенеше.

Парламентские выборы

Парламентские выборы 2020 года прошли с многочисленными нарушениями — наблюдатели фиксировали нарушения, снимали видео подвоза избирателей и передачи денег. Выиграли партии, которых и обвиняли в подвозе и подкупе.

По предварительным итогам голосования, в парламент проходили провластные «Биримдик» и «Кыргызстан», а также «Мекеним Кыргызстан», которую называли партией влиятельного клана Матраимовых и оппозиционный «Бутун Кыргызстан».

На следующий день после выборов, 5 октября на акцию протеста вышли несколько партий со своими сторонниками. Ближе к вечеру ситуация на площади стала накаляться и недовольных предварительными итогами выборов стало ещё больше. Затем протестующий направились к Белому дому и начали шатать его забор. Начался разгон, но протестующих было намного больше правоохранителей.

В итоге демонстранты вошли в Белый дом и за ночь освободили нескольких политиков, которые содержались под стражей, включая Садыра Жапаров и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Последующие события привели к смене власти в стране и политическому кризису, а освобожденный протестующими Садыр Жапаров стал президентом страны.