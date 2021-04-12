Бактыгуль Исмаилова

УВД Ленинского района Бишкека начало досудебное производство по факту давления на медиков со стороны начальницы управления здравоохранения мэрии столицы Бактыгуль Исмаиловой. Ранее стало известно о том, что она просила медиков пойти на выборы и обеспечить явку на участках.

В милиции отметили, что данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках.

Принуждает медиков проголосовать

Ранее главврач ЦСМ №17 Гульнара Ташибекова сообщила, что Исмаилова принуждала медиков проголосовать на референдуме. Главврач отметила, что каждые два часа в WhatsApp-группе врачей просят отчитаться о явке.

«Это в наши функции не входит вообще. Мы можем только оказывать помощь, поставить диагноз и оказать лечение. Ходить на выборы, не ходить — нас вообще не касается. Это личное дело каждого медика. […] Нет никакого приказа об этом. Она не имеет права давать нам указания», — сказала Ташибекова.

Исмаилова в свою очередь заявила, что она не принуждает, а призывает каждого исполнить свой гражданский долг.

«Медики знают, что наш голос решает много. Кого сегодня можно заставить? Никто никого не заставляет. Действительно, мы просим обеспечить явку на участке и все. Бишкек традиционно дает низкую явку. Поэтому мы, как медики, должны проявить свою гражданскую сознательность […] Я не агитирую отдать голос за ту или иную партию, но призвать к тому, чтобы пришли и обеспечили явку медработников, имею право», — отметила она.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции. В ЦИК сообщили, что референдум состоялся. Так явка на 11 апреля 20:30 часов составила 35,9% — для признания референдума состоявшимся необходима явка в 30%.

Согласно предварительным результатам, (после обработки более 90% данных с АСУ): за изменении Конституции проголосовало 79,31% избирателей, а против — 13,65%.

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