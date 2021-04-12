На территории еще двух бишкекских УИК — №1023 и №1053 — были аннулированы результаты выездного голосования. Об этом сообщил «Азаттыкку» глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов. Причиной этому послужили заявления о нарушениях от наблюдателей «Клоопа».

Выездное голосование провели 10 апреля. Наблюдатели «Клоопа» стали свидетелями того, как члены участковой комиссии клали бюллетени в урны вместо избирателей.

Когда наблюдатели сделали замечание членам комиссии, те ответили, что «избиратели не в состоянии сами положить бюллетени», и что они «хотят провести все быстро».

Кроме того, на одном из выездных голосований наблюдатели «Клоопа» зафиксировали на видео давление со стороны домкома на пенсионерку-избирательницу. Домком обещала гуманитарную помощь взамен на соответствующее голосование.

Члены комиссии УИК №1023 проигнорировали действия домкома и попросили проголосовать пожилую женщину. Когда женщина совсем отказалась голосовать, членам избирательной комиссии пришлось уйти.

Ранее Бишкекская ТИК уже отменила результаты выездного голосования на участках №1028, 1029, 1026, 1309, 1312 и 1311.

Также были отменены результаты выездного голосования на участке №1027 — члены комиссии забыли избирательные бюллетени положить в АСУ.

Акт членов избирательной комиссии участка №1027

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой Конституции. 3 тысячи наблюдателей от «Клоопа» следили за выборами. Они установили 836 нарушений.