Общественный фонд «Общее дело» предоставил информацию по итогам наблюдения за выборами в местные кенеши и референдума по изменению Конституции 11 апреля.

Наблюдатели фонда в день выборов зафиксировали 65 нарушений на избирательных участках по Бишкеку и 36 по городу Ош. Из них:

Нарушение тайны голосования на 16 участках;

Агитация в день голосования на 9 участках;

Ущемление прав наблюдателя на 4 участках;

Подкуп избирателей на 7 участках.

Кроме этого, наблюдатели зафиксировали нарушения и в других областях. Так, согласно данным на 21:00 11 апреля, общее количество нарушений по регионам составило 18.

Наблюдатели «Клоопа» также в день голосования фиксировали все нарушения на избирательных участках. По данным дашборда, обновляемого в реальном времени, в день голосования наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений. Из них более 300 нарушений были в ходе голосования.

При этом, чаще всего на избирательных участках происходили сбои в работе Автоматически считывающих устройств (АСУ).