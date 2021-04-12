Журналисты «Клоопа» Бекмырза Исаков и Алийма Алымова, а также наблюдательница на выборах Чолпон Кожоева были допрошены после нападения на них в Ак-Буринском отделении милиции в Оше. Адвокатесса журналистов Мухайё Абдураупова сообщила, что будет жаловаться на сотрудников милиции в прокуратуру.

По словам Абдурауповой, по закону, после написания заявления милиция должна была выдать талон — в нем должны были указать регистрационный номер заявления и статью, по которой было зафиксировано происшествие.

«Копии заявлений и протоколов допроса просили выдать и пострадавшие, и я, как защищающая сторона. Но документы нам не выдали. Сказали, чтобы мы обратились в канцелярию, в течение трех дней ответят», — сказала Абдураупова.

Кроме этого были нарушены процессуальные права заявителей — не была проведена очная ставка, где встретились бы обе стороны.

Нападение на журналистов

В день выборов 11 апреля примерно в 12:30 дня на участке №5304 города Ош произошло нападение на мобильную группу «Клоопа».

Наблюдатель и журналисты снимали женщин, вызывающих подозрение, на видео. Одна из женщин напала на них, ударила по рукам, журналист уронил телефон. Тогда журналист взял в руки второй телефон чтобы зафиксировать происходящее, она и его выбила из рук. Женщина была недовольна тем, что ее снимают.

При нападении журналистов называли «предателями» — до этого к женщинам подсаживался мужчина, назвавший так журналистов. После его разговора и произошло нападение.

Журналисты «Клооп» обратились за помощью к сотрудникам милиции, которые там присутствовали, но они не отреагировали.

В спор вмешался неизвестный мужчина и отобрал телефон наблюдателя. Журналистам удалось вернуть два телефона, но третий женщина так и не отдала.

Позже один из милиционеров привел обе стороны в Ак-Буринское отделение милиции.

Напавшая на журналистов женщина указала себя, как избирательницу. По ее словам, она отобрала телефоны, потому что наблюдатели снимали происходящее на камеру без ее разрешения. Она также сообщила, что вернула все телефоны, хотя третий телефон не был возвращен.

Наблюдательница говорит, что нападавшая — домком, возле которой собирались люди и именно поэтому ее снимали на видео.

Сотрудники «Клоопа» на выборах в городской кенеш Оша несколько раз выходили в прямой эфир и показывали группы людей, которые собрались возле участков. Журналисты подходили к ним, чтобы задать вопросы, но люди расходились, а вопросы оставались без ответов.

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