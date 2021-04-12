Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Улукбек Марипов подписал распоряжение о запрете на экспорт лекарств и медицинских изделий.

Запрет на экспорт будет действовать полгода. Как отметили в кабмине, такие меры принимаются, чтобы «не допустить критического недостатка в обеспечении лекарствами и медизделиями для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации».

Под запрет попали более 70 лекарств и более 60 медицинских изделий. В частности, из Кыргызстана нельзя будет вывозить амоксициллин, гепарин, дексаметазон, ибупрофен, цефтриаксон, рентгеновские аппараты, кислородные концентраторы и СИЗ.

Министерству экономики и финансов поручено уведомить о новых мерах правительства Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию.