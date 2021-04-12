Президент Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах не должно превышать определенный процент.
Свое предложение Путин обосновал тем, что «для самих детей мигрантов это будет на пользу» и соответственно «не будет задевать российские семьи».
«Количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой, к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – подчеркнул президент.
По его словам, в некоторых европейских странах и в США, когда количество детей мигрантов превышает определенный процент, местные жители забирают своих детей из этих школ.
«Нам нужно иметь ввиду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развитие событий подобного рода», – заявил Путин в своем выступлении на заседании Совета по межнациональным отношениям.
После этого министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что его ведомство готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Он призвал, чтобы количество детей мигрантов в каждом классе не превышало 10-20% от общего числа учеников.
Комитет Гражданское общество сообщил, что новые правила могут поставить крест на доступе к школьному образованию многих детей по всей стране.
С 1 апреля в России ввели новые правила приема детей в школы. Теперь администрации школ будут проверять регистрацию детей по базам МВД и решать, имеет ребенок право пребывать в России или нет.
Однако социолог, заведующая Институтом социальной политики ВШЭ Екатерина Деминцева рассказала русской службе BBC, что на самом деле «мигрантские» школы уже существуют в больших городах России.
При этом она подчеркнула, что детей мигрантов в них не большинство, а максимум 10-15%.
«Но даже если в школе появляется несколько детей из стран Средней Азии и Кавказа, местные жители говорят о “наплыве детей мигрантов”», – отметила Деминцева.
По данным МВД России, с января по июнь 2020 года на миграционном учете в стране находилось около 380 тысяч граждан Кыргызстана. При этом число постоянно работающих кыргызстанцев в России достигает примерно 700 тысяч. А с учетом детей и родителей мигрантов их общая численность превышает миллион человек.