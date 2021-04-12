Президент Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах не должно превышать определенный процент.

Свое предложение Путин обосновал тем, что «для самих детей мигрантов это будет на пользу» и соответственно «не будет задевать российские семьи».

«Количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой, к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», –​ подчеркнул президент.

По его словам, в некоторых европейских странах и в США, когда количество детей мигрантов превышает определенный процент, местные жители забирают своих детей из этих школ.

«Нам нужно иметь ввиду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развитие событий подобного рода», – заявил Путин в своем выступлении на заседании Совета по межнациональным отношениям.



Видео: РИА Новости.

После этого министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что его ведомство готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Он призвал, чтобы количество детей мигрантов в каждом классе не превышало 10-20% от общего числа учеников.

Комитет Гражданское общество сообщил, что новые правила могут поставить крест на доступе к школьному образованию многих детей по всей стране.

С 1 апреля в России ввели новые правила приема детей в школы. Теперь администрации школ будут проверять регистрацию детей по базам МВД и решать, имеет ребенок право пребывать в России или нет.

Однако социолог, заведующая Институтом социальной политики ВШЭ Екатерина Деминцева рассказала русской службе BBC, что на самом деле «мигрантские» школы уже существуют в больших городах России.

При этом она подчеркнула, что детей мигрантов в них не большинство, а максимум 10-15%.

«Но даже если в школе появляется несколько детей из стран Средней Азии и Кавказа, местные жители говорят о “наплыве детей мигрантов”», – отметила Деминцева.

По данным МВД России, с января по июнь 2020 года на миграционном учете в стране находилось около 380 тысяч граждан Кыргызстана. При этом число постоянно работающих кыргызстанцев в России достигает примерно 700 тысяч. А с учетом детей и родителей мигрантов их общая численность превышает миллион человек.