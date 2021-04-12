В Жайылском районе Чуйской области 11 апреля трое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку для принуждения к браку. Похитителей задержали и водворили в ИВС.

По данным ГУВД Чуйской области, 11 апреля в дежурную часть ОВД Жайылского района обратился местный житель села Кара-Добо. Он сообщил, что неизвестные лица похитили его дочь 2003 года рождения.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Похищение лица для принуждения к браку».

В ГУВД Чуйской области «Клоопу» сообщили, что похитителей милиционеры задержали в тот же день, 11 апреля, а похищенную девушку вернули родителям.

В ведомстве отметили, что досудебное производство продолжится.

Похищения в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за похищение девушек для принудительного вступления в брак — от 5 до 7 лет лишения свободы. За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для принуждения к браку, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились. Девушек похищают, часто они подвергаются сексуальному насилию со стороны похитителей, и психологическому — со стороны членов семьи похитителя.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Недавний случай случай похищения вызвал резонанс в обществе и критику работы правоохранительных органов. Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля, а через два дня её нашли убитой в машине на которой её похитили. Машину нашли между селами Арашан и Чокморова вблизи Бишкека — внутри были тела девушки и ее похитителя. По предварительной версии милиции, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

История Айзады напомнила трагедию Бурулай Турдалы кызы — девушку, которую преследовал мужчина, а после похитил и убил ее в отделении милиции. Это произошло в 2018 году и также вызвало резонанс, но похищения продолжали происходить — не прошло и месяца, как стало известно о похищении бишкекчанки, которую мужчина увез в Талас и изнасиловал.