Глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова сделала открытое обращение к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из-за не опубликованных протоколов по результатам голосования 11 апреля.

Сооронкулова пояснила, что согласно закону «О референдуме» протокол об итогах голосования, первичные и итоговые чеки об участниках референдума заверяются печатью, а затем направляются на сервер ЦИК. Эти документы после проверки публикуются на сайте комиссии.

Однако, по словам главы «Реформы», на сайте ЦИК нет этих документов.

«Это вызывает вполне обоснованные подозрения о возможных фальсификациях», — написала Сооронкулова, призвав ЦИК опубликовать протоколы.

По предварительным данным ЦИК, на прошедшем 11 апреля референдуме по Конституции проголосовало 35,9% избирателей. Поддержали изменения 79,3%, против проголосовали 13,6% избирателей.

На референдуме по изменению Конституции, прошедший в один день с выборами в местные кенеши, наблюдатели от разных организаций фиксировали нарушения избирательного процесса. Так, наблюдатели Общественного фонда «Общее дело» 11 апреля зафиксировали 65 нарушений в Бишкеке на 35 избирательных участках в Оше.

Наблюдатели «Клоопа» также в день голосования фиксировали все нарушения на избирательных участках. По данным дашборда, обновляемого в реальном времени, в день голосования наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений. Из них более 300 нарушений были в ходе голосования.

При этом, чаще всего на избирательных участках происходили сбои в работе Автоматически считывающих устройств (АСУ).