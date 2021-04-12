В соцсетях 11 апреля, в день выборов в местные кенеши и референдума по изменению Конституции, появилось видео встречи трёх бывших мэров Бишкека. На встрече были Аскар Салымбеков*, Нариман Тюлеев** и Азиз Суракматов***. Ранее Тюлеев заявил, что Салымбеков предложил создать коалицию и поддержал его кандидатуру на пост мэра столицы.

* Бизнесмен Аскар Салымбеков был мэром Бишкека всего несколько месяцев в 2005 году.

** Нариман Тюлеев был градоначальником почти два года, с июля 2008 по апрель 2010 года.

*** Азиз Суракматов был мэром Бишкека два года, с 2018 по 2020 год.

Все три экс-мэра Бишкека связаны с тремя партиями, которые согласно предварительным результатам, проходят в бишкекский горкенеш.

Партию «Эмгек», которая, согласно предварительным результатам, получает 10 мандатов в БГК, в 2011 году основал Салымбеков — он и является её лидером.

А Нариман Тюлеев является лидером партии «Ак Бата». Эта партия, по предварительным результатам, получает 9 мандатов.

Азиза Суракматова связывают с партией НДПК, которая также по предварительным результатам проходит в БГК и получает 8 мандатов. Суракматов был на съезде партии, к тому же в списке НДПК есть два бывших вице-мэра из команды Суракматова.

Что было на встрече?

По словам Наримана Тюлеева, встреча с Салымбековым и Суракматовым произошла 9 апреля.

«Я пригласил их и предложил проведение чистых и честных выборов. В ходе агитационной кампании мы и так столкнулись с массовым беспределом со стороны квартальных, домкомов, использованием административного ресурса, и даже были задержания. Моей целью было достичь договоренности о честных выборах. Мы пожали руки. Но увы, этого не произошло. В день выездного голосования и в день выборов были массовые нарушения, подкупы», — сказал он.

Тюлеева в мэры

После закрытия участков по стране и объявление предварительных итогов выборов в БГК, Нариман Тюлеев 11 апреля заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост мэра и Салымбеков уже предложил ему создать коалицию.

«Если бы выборы прошли честно, то одна из партий не подкупала бы избирателей. В таком случае наша партия была бы на первом месте. Ни на одном из избирательных участков к нашей политорганизации не было каких-либо претензий. Лидер партии «Эмгек» поддержал мою кандидатуру на пост мэра столицы. Сейчас мы думаем над созданием коалиции», — сказал Тюлеев.

На это в партии «Эмгек» 12 апреля ответили, что считают правильным дождаться объявления официальных итогов выборов, после чего и будут рассматривать форматы работы в БГК.

«Что касается заявлений лидера партии “Ак Бата” Наримана Тюлеева, то хотим подчеркнуть, что это его личное мнение и желание. Мы будем действовать только исходя из интересов качественной реализации нашей предвыборной программы и в интересах наших горожан», — отметили в партии.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции. Согласно предварительным результатам голосования, в бишкекский горкенеш проходят 6 партий — «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш народ».

Также, согласно предварительным результатам, после обработки 98% данных с АСУ: за изменении Конституции проголосовало 79,24% избирателей, а против — 13,66% при явке 37,08%.

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