В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении девушки

Фото: Управление патрульной службой милиции

Пресс-служба Патрульной милиции сообщила, что в Бишкеке 11 апреля задержали подозреваемого в избиении девушки.

По их информации инцидент произошел на пересечении улиц Кустанайская и Дэн Сяопина примерно в 19:00. После приезда милиции пострадавшая 1987 года рождения сообщила, что ее избил малознакомый мужчина, а затем скрылся на авто «Mercedes Benz».

Подозреваемого милиция задержала по горячим следам. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Задержанного доставили в УВД Первомайского района для разбирательства. Материалы по делу зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство».