Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что 11 апреля в день выборов в местные кенеши сотрудник УВД Первомайского района сообщил о возможном подкупе избирателей на избирательном участке №1280 в Бишкеке.

После этого на место прибыли сотрудники милиции, которые задержали возле участка двух человек. Милиция также проверила машину «Ravon», в который нашли агитационные материалы партии НДПК.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей» и начали досудебное производство.

Кроме этого, в ГУВД сообщили, что в машине на заднем сидении салона нашли 18 тыс сомов, 200 долларов и 4 тыс рублей. В авто также нашли две квитанции о перечислении денег и три банковские карты. В результате был задержан еще один человек. Всех задержанных доставили в УВД Первомайского района для продолжения следствия.

Выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции состоялись в Кыргызстане 11 апреля. По предварительным данным Центризбиркома, на прошедших выборах более 70% избирателей проголосовали за изменения Основного закона.