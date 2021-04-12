Республиканский штаб сообщил, что на 11 апреля в Кыргызстане зарегистрировали шесть смертей среди пациентов с COVID-19. Три случая смерти зарегистрировали в Бишкеке, два Чуйской области и один в Иссык-Кульской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 528 пациентов с коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки по стране выявили 145 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 107;

Ош — 2;

Чуйская область — 25;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 3.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 90 372 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 103 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 86 028 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 4 новых случая заражения: три случая в Бишкеке и один в Иссык-Кульской области. Всего за время пандемии среди медработников выявили 4 307 случаев заражения. С выздоровлением за время выписали 4 233 медработника.