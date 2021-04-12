В Оше несколько партий провели митинг — не признают итоги выборов в горкенеш и требуют их аннулировать

В Оше 12 апреля у здания мэрии города люди вышли на митинг несогласных с предварительными результатами в ошский горкенеш. На акцию вышли около 30 человек.

На митинге выступали представители партий «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт» и «Бир Бол». Они требовали аннулировать итоги голосования настаивая на том, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» массово подкупала избирателей.

«Ата-Журт Кыргызстан» согласно предварительным итогам голосования получает 27 мандатов из 45 в горкенеше.

Ранее в Оше партии «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт» и «Бир Бол» не признали результаты выборов.

Они недовольны тем, что выборы прошли непрозрачно, а соответствующие органы не предприняли меры вовремя. Они пожаловались на использование админресурса и подкуп голосов со стороны партии «Ата-Журт Кыргызстан».

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