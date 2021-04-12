В Оше партии «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт» и «Бир Бол» не признают результаты выборов.

Партии недовольны тем, что выборы прошли непрозрачно, а соответствующие органы не предприняли меры вовремя. Они жалуются на использование админресурса и подкуп голосов со стороны партии «Ата-Журт Кыргызстан».

«Выборы прошли грязно, непрозрачно. Ранее в мэрии два раза проводилось заседание. Принимали участие заместитель председателя ЦИК и сама Шайлдабекова. Мы уже тогда, в связи с нарушениями со стороны “Ата-Журт Кыргызстан”, оказались подписывать меморандум. Мы не знали, что так будет», — сказал представитель партии «Бутун Кыргызстан».

Руководитель партии «Улуу-Журт» обратился к президенту Садыру Жапарову со словами: «Первые ваши выборы начались с “черных чернил”». Также он отметил, что у народа не осталось надежды, так как на выборы пришла лишь половина населения.

«Садыр Нургожоевич, вы не смогли вселить веру в людей. Партии и люди в них не делятся на своих и чужих. Вы президент, все кандидаты, из любой партии ваши граждане. И половина процента населения не пришли. Пришли те, кого привели за шкирку», — сказал он.

Партии обвинили главу города Таалайбека Сарыбашова, в том, что выборы прошли не прозрачно и потребовали уйти в отставку. Если их требования не будут выполнены, они обещают выйти на акции протестов и митинги.

По предварительным результатам в Ошский городской кенеш прошли четыре партии. На первом месте «Ата-Журт Кыргызстан», у партии 49% голосов. «Улуттар Биримдиги» набрали более 17,8% голосов и у «Ыйман Нуру» более 8% голосов. А партия «Ынтымак» набрал чуть более 7% голосов.