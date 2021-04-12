Председательница Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова 12 апреля на брифинге сообщила, что комиссия получила результаты с 98% избирательных участков.

Так, по её словам, явка на референдум по проекту новой Конституции составила 37,08%.

«Всего были включены в список 3 млн 606 тысяч 201 избиратель. На референдуме приняли участие и проголосовали 1 млн 336 тысяч 743 избирателя. Явка на референдуме составила 37,08%», — сказала она.

«За» новую Конституцию проголосовали 1 млн 59 тысяч 476 человек или 79,24%, «против» — 182 тысячи 553 человека или 13,66%.

По словам Шайлдабековой, с 48 участков, открытых за границей, результаты голосования еще не поступили.

«ЦИК будет подводить результаты референдума на основе поступающих данных с избирательных участков в течение 35 дней со дня выборов. ТИК будут рассматривать каждое поступившее заявление и определять итоги голосования. Начат ручной подсчет голосов, все данные будут опубликованы на нашем сайте. Референдум может считаться состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 30% от числа включенных в список избирателей. Окончательные результаты определяются на основе данных ручного подсчета, данные с АСУ считаются предварительными», — сказала Шайлдабекова.

Про недействительные бюллетени и нарушения

Кроме этого, более 92 тысяч бюллетеней ЦИК признала недействительными.

«Это большая цифра, но она меньше 1% проголосовавших. Я не могу сказать, преднамеренно или непреднамеренно избиратели портили, либо это было случайно. Бюллетени признаются недействительными, если отметины стоят в обоих графах или не проставлены ни в одну из граф. По данным АСУ около 90 тысяч бюллетеней признаны недействительными, но при ручном подсчете решением комиссии они могут быть признаны действительными», — сказала Шайлдабекова.

Также по словам главы ЦИК, в комиссию поступило 305 заявлений о нарушениях и отметила, что если нарушения подтвердятся, то Центризбирком аннулирует итоги голосования на участке.

«Были сигналы о нарушениях. Правоохранительные органы своевременно реагировали на все эти сигналы. Все поступившие заявления будут рассмотрены», — сказала она.

Около 3 тысяч наблюдателей и журналистов «Клоопа» по всей стране 11 апреля зафиксировали 836 нарушений на избирательных участках. Чаще всего во время выборов выходили из строя автоматически считывающие урны.

Но также нашими наблюдателями были зафиксированы факты нарушения тайны голосования, агитации возле участков со стороны агитаторов отдельных партий и кандидатов.

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