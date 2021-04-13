Адвокат Нурбек Токтакунов, представляющий интересы ранее убитой Айзады Канатбековой, на своей странице в Фейсбуке заявил, что милиция относится халатно к расследованию дела об убийстве и похищении девушки.

В ГУВД Бишкека сообщили, что сотрудники милиции проводят все необходимые следственные мероприятия и просят не распространять ложь.

Что говорит адвокат?

По словам адвоката, со стороны милиции до сих пор нет взаимодействия с потерпевшей стороной. Он отмечает, что потерпевшая сторона уже три дня безуспешно пытается связаться со следователями ГУВД и ГКНБ.

В производстве ГУВД сейчас находится дело по убийству, а в производстве ГКНБ дело о халатности милиционеров.

«Дело в том, что уже прошло 5 дней с момента обнаружения тел и установления их личностей, а следователь до сих пор не признал маму Айзады потерпевшей по делу, не допросил её и других родственников.

Почему это важно? Потому что уже начались задержания подозреваемых, назначаются экспертизы и потерпевшие вправе знать о сущности их обвинений, о назначениях экспертиз, вправе заявлять ходатайства, участвовать в определенных следственных действиях», — сказал адвокат.

По словам Токтакунова, у потерпевшей стороны есть сомнения относительно задержанных лиц по делу о похищении и игнорирование следователем прав потерпевших, не развеивает эти сомнения.

«Чем занимается милиция? Пока мы знаем, что милиция по месту жительства мамы [Айзады] уже после обнаружения тел, ходит по соседям и спрашивают “а не такая ли она сякая?”. Кроме того, они приглашают на разговор родственников и предлагают различные компромиссы, чтобы мы помалкивали о халатности милиции», — отметил адвокат.

Токтакунов призвал милиционеров и следователей ГКНБ работать по закону и соблюдать права потерпевших и права адвоката.

Что говорят в милиции?

В ГУВД Бишкека «Клоопу» сообщили, что с момента задержания подозреваемых, милиция провела все необходимые следственные действия.

«С санкции суда получили информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами в сотовых компаниях, также были проведены следственные воспроизведения с каждым подозреваемым с выездом по маршруту в день совершения похищения […]. У подозреваемых изъяли личные вещи, в которые они были одеты в момент преступления, для дальнейшего назначения судебно-биологической экспертизы. Проведены следственные действия по выемке записей с видеокамер наружного наблюдения», — сообщили в милиции.

О том, почему в милиции до сих пор не признали маму Айзады потерпевшей по делу и не допросили её и других родственников, в ГУВД сообщили, что эти действия были отсрочены из-за состояния членов её семьи после похорон.

«Учитывая состояние матери, переживания родных и близких, а также занятостью организацией похорон, проведение допроса, признании ее потерпевшей и законным представителем по делу о похищении, исходя из человеческих побуждений, было отсрочено», — отметили в ГУВД.

В столичном ГУВД призвали «отдельных лиц» не распространять недостоверную информацию и напомнили, что за распространение ложных сообщений предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Отмечается также, что начатое досудебное производство по факту убийства Айзады Канатбековой находится в производстве Следственной службы Аламединского РОВД Чуйской области. Но ГУВД Бишкека направило запрос в Аламединское РОВД, чтобы соединить дело по убийству и похищению.

Само ГУВД Бишкека расследует в рамках досудебного производства факт похищения Айзады Канатбековой по статье «Похищение лица с целью вступления в брак». Сейчас в рамках этого дела найдены четверо подозреваемых в пособничестве в похищении девушки — их водворили в СИЗО-1 до 7 июня.

Досудебное производство в отношении сотрудников милиции, допустивших халатность, находится в производстве ГКНБ.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра несколько мужчин. 7 апреля Канатбекову нашли мертвой в машине Замирбека Тенизбаева, который и похитил девушку. Машину нашли между селами Арашан и Чокморова вблизи Бишкека. По версии милиции, Тенизбаев сначала задушил Канатбекову, а затем покончил с собой.

Позже милиция сообщила, что Тенизбаев уже был неоднократно судим разными судами России и в совокупности отбыл в местах лишения свободы более 7 лет. После последнего своего освобождения его депортировали из России и запретили въезд.

Инцидент с похищением и убийством Канатбековой вызвал общественный резонанс. Около 300 граждан в Бишкеке 8 апреля вышли к зданию МВД и требовали отставки главы ведомства Улана Ниязбекова и начальника столичного ГУВД Бакыта Матмусаева.

По поводу похищения и смерти Канатбековой уже высказались премьер-министр Улукбек Марипов и президент Садыр Жапаров.

Марипов сказал, что такому поступку «нет оправдания,и что «до каждого человека в стране» надо донести: похищение девушки для принуждения к браку — уголовно наказуемое преступление.

Президент же заявил, что берет дело Канатбековой под личный контроль, и что этот случай «должен стать последним в истории краж невест». По его словам, дело должно быть доведено до конца, «наказание будет неотвратимо».

Сказал свое слово о похищении для принуждения к браку и заммуфтия страны Кадыр Маликов — он отметил, что для верующего мусульманина это большой грех и тяжкое преступление.

Прокуратура начала расследование действий милиции — на пресс-конференции посвященной расследованию дела Айзады Канатбековой, начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов заявил, что поиску похитителей мешали бюрократические проволочки.

«С введением нового кодекса процедура расследования усложнилась. Любое следственное действие следователь должен получить согласие в прокуратуре, потом они идут в суд и после этого суд выносит свое решение. Даже наложение ареста. Вот все это вызывает сложности в раскрытии, в том числе особо тяжких преступлений», — сказал Утемисов.

Депутаты на заседании в Жогорку Кенеше 8 апреля потребовали главу МВД Улана Ниязбекова отчитаться о деле и потребовали его отставки. Ниязбеков же ответил, что МВД не бежит от ответственности и несет «моральную вину».

Позже МВД сообщило, что провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Был лишен должности начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев, его заместитель Эрлан Атантаев, а также начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов.

Похищения девушек для принудительного вступления в брак

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за похищение девушек для принудительного вступления в брак — от 5 до 7 лет лишения свободы. За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для принуждения к браку, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились. Девушек похищают, часто они подвергаются сексуальному насилию со стороны похитителей, и психологическому — со стороны членов семьи похитителя.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

История Айзады напомнила трагедию Бурулай Турдалы кызы — девушку, которую преследовал мужчина, а после похитил и убил ее в отделении милиции. Это произошло в 2018 году и также вызвало резонанс, но похищения продолжали происходить — не прошло и месяца, как стало известно о похищении бишкекчанки, которую мужчина увез в Талас и изнасиловал.

Читать ещё: