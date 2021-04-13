На автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в Иссык-Кульской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС.

Несчастный случай произошел 12 апреля в 23:14. Два автомобиля марки «Тойота Камри» и «Ауди С4» столкнулись на территории села Михайловка Тюпского района.

«В результате погибли трое мужчин, трое мужчин пострадали», — говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия выехала пожарная бригада №15 города Каракол. Сотрудники бригады передали тела погибших милиции, пострадавшие были доставлены в Тюпскую районную больницу бригадой скорой помощи.

Позже стало известно, что в больнице скончался четвертый пострадавший.



В начале года на этой же трассе попала в автомобильную аварию Анжелика Кайратова. Машиной, в которой находилась Кайратова и ее дочери, управляла подруга певицы. В результате несчастного случая Кайратова получила травму позвоночника, а у одной из дочерей был перелом обеих ног.