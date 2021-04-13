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Более 30 жителей участка Кайрагач Кара-Суйского района Ошской области 9 апреля вышли на митинг к районной администрации. Они потребовали решить несколько проблем на местном уровне, связанных с детьми и подростками.

По словам местных жителей, на этой территории нет общеобразовательной школы — ученикам приходится преодолевать 3-4 километра по дороге Ош — Бишкек. Также поблизости проходит канал Отуз-Адыр, который представляет собой потенциальную опасность, так как он не огражден.

Сельчане потребовали поставить ограждение вокруг канала, построить школу и сделать тротуары вдоль дороги.

«Семилетняя девочка изнасилована. Один ребенок хотел избежать столкновения с машиной, упал в канал и утонул. Еще одного мальчика сбила машина. Еще [было] много несчастных случаев. Если бы нам построили школу, детям не пришлось бы ходить по обочине трассы в такую даль. Мы беспокоимся об их безопасности», — сказала одна из присутствующих на митинге, Мутабархан Акимбаева.

По словам собравшихся, если их проблемы не будут решены, им придется перекрыть дорогу Ош — Бишкек.

Что говорят власти?

Этот участок относится к Кашкар-Кыштакскому айыл окмоту. Заместитель главы айыл окмоту Маматазим Абдуллаев сказал, что строительство школы начато, но заморожено с 2014 года, так как не хватает средств в бюджете.

По словам заместителя акима Кара-Суйского района Капара Адиева, у участка нет статуса села, из-за этого данная проблема и не решается. Также он заверил, что строительство школы возобновится.

«Так как у участка нет статуса села, на дороге нет соответствующих разметок и знаков. Сюда были переселены жители из опасных районов. Основные документы по статусу [участка] закончили, но они оказались “сырыми”. Когда документы окончательно будут подготовлены, у участка появится статус, будут поставлены дорожные знаки и решаться остальные проблемы», — сказал Адиев.

Изнасилование школьницы

7 апреля на вышеуказанном участке по дороге домой была изнасилована ученица первого класса, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии.



Позже по подозрению в преступлении был задержан 26-летний житель села Мады Кара-Суйского района. Он дал показания и признал вину в совершенном преступлении. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование», идет досудебное производство.

Пострадавшая воспитывалась бабушкой и дедушкой. Родители девочки трудятся в России.