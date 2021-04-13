В воскресенье, 11 апреля, по всему Кыргызстану прошли выборы в местные кенеши и референдум по смене Конституции. Практически на всех участках страны около 3 тысяч наблюдателей «Клоопа» следили за избирательным процессом.

Так, на участках по всему Кыргызстану нам удалось зафиксировать более 800 нарушений. Среди них самыми частыми были сбои в работе АСУ, их ненадлежащее содержание, а также нарушения со стороны членов участковых избирательных комиссий.

А ещё наши наблюдатели фиксировали агитацию, сбор данных и подкуп избирателей за пределами участков.

Все эти нарушения и аномалии мы публиковали в прямом эфире, который вы можете посмотреть и сейчас. Однако этого недостаточно, чтобы добиться справедливости.

По многим из этих нарушений мы вместе с юристами составили жалобы, которые подадим сначала в территориальные избирательные комиссии, а затем в ЦИК.

Но вы можете присоединиться к нам.

Мы открыто публикуем нашу базу данных, чтобы вы тоже могли требовать справедливости! В нашей базе собраны доказательства сотен нарушений по всем семи областям страны. Эта база будет дополняться постоянно.

Вы вместе с нами можете бороться за прозрачные выборы и подать жалобы в ТИК и в ЦИК. Они будут обязаны разобраться с этими нарушениями и дать нам ответ по каждому из этих случаев.

Кто может подать жалобы?

Это могут сделать субъекты избирательного права — партии, кандидаты, избирательные штабы или наблюдатели, которые были зарегистрированы на участках.

Вы можете потребовать у ТИКов и ЦИКа рассмотрения нарушений и многое другое. Например, на участках, где были зафиксированы вбросы, вы можете требовать пересчета голосов. Также вы можете пожаловаться на отдельных нечестных членов избирательных участков — им могут сделать выговоры.

А если действия членов УИК были незаконными и они жульничали — вы можете требовать расформирования этой комиссии. Тогда они не смогут работать на следующих выборах и избирательный процесс в будущем станет прозрачнее.

Более того, вы можете требовать отмены итогов голосов на различных участках, где были замечены подкуп, вброс и другие серьезные нарушения законов.

Я обычный гражданин. Я могу подать жалобу по вашей базе?

Да, если в базе есть нарушение, связанное именно с вами. Например, наблюдателями были зафиксированы факты давления на избирателей. Также иногда после идентификации аппарат не выдавал чек или печатал всего полчека. Эти аномалии мы также добавили в нашу базу.

Если один из этих случаев напрямую касается вас и нарушил ваши права — например, один из чеков на фото в базе был ваш, вы можете подать жалобу по этому случаю. Вы можете сделать это быстро в электронной форме или вовсе поехать в ТИК и написать заявление письменно.

Однако вы не можете подать жалобы по всем нарушениями, так как все они не касаются вас напрямую.

А это сработает?

На прошлых президентских выборах 10 января наши наблюдатели также зафиксировали сотни нарушений. Чаще всего, это были те же сбои в работе АСУ и нарушение тайны голосования

Тогда мы выявили грубые нарушения закона «О выборах» на 210 участках по всей стране. По ним наши юристы подали 22 жалобы в 40 территориальных избирательных комиссий по всему Кыргызстану.

ЦИК отменил итоги лишь на одном участке в городе Оше, однако на других участках некоторые нечестные членам УИК были отстранены от дальнейшей работы на выборах, а другим сделали выговоры.

Тогда жалобы по зафиксированным нашими наблюдателями нарушениям подали только мы сами. Однако сейчас вы можете присоединиться к нам и также потребовать справедливости. Если нас станет больше, мы сможем добиться большей прозрачности выборов.