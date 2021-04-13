Пресс-служба правительства сообщила, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков 12 апреля провел совещание по вопросу насилия в отношении женщин и детей.

Фото: Пресс-служба правительства.

«Трагическая история молодой девушки Айзады никого не оставила равнодушным. Эта история, к сожалению, не единственная. В последнее время в сводках новостных лент мы только и читаем сообщения о драках среди школьников со смертельным исходом, об изнасиловании несовершеннолетних, женщинах, подвергшихся семейному насилию, суициде среди детей. Все эти новости напоминают сводки с фронта», — сказал он.

Новиков заявил, что «необходимо ужесточить законы в области реагирования на случай ала-качуу, приравняв его к похищению человека».

Он поручил разработать алгоритм реагирования на похищение людей по камерам «Безопасного города», чтобы патрульная милиция оперативно пресекала подобные случаи и исключить бюрократию в этом вопросе.

Кроме этого, Новиков заявил о необходимости ужесточить законы в отношении насилия над женщинами и детьми.

«Мы должны исключить уход от ответственности по этим фактам за примирением сторон», — сказал первый вице-премьер-министр.

Он также призвал увеличить сроки административного ареста за семейное насилие, а также запретить гражданам выезжать из страны без официального оформления временной опеки над детьми на срок более 30 дней.

Также на совещании замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова сообщила об увеличении количества суицида среди детей. По ее данным, в 2020 году совершено 98 суицидов — в 2019 году было 48.

Так, по итогам I квартала 2021 года выявлено 1 463 случая семейного насилия и 129 фактов насилия и жестокого обращения над детьми.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову.

Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Милиция задержала четырех мужчин по подозрению в похищении Канатбековой. Их водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

8 апреля сотни людей в Бишкеке и Оше вышли на митинг. Участники акции протеста требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД за бездействие сотрудников милиции, не приложивших достаточно усилий для поиска похищенной, пока она была жива.

Спустя два дня, МВД сообщило о проведении служебного расследования из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками милиции, неотреагировавших своевременно на похищение Айзады Канатбековой.

После служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Также прокуратура зарегистрировало дело по статье «Халаность» в отношении сотрудников Первомайского УВД. Однако глава МВД так и не ушел со своего поста.