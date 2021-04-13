Экс-полпреду президента в Жогорку Кенеше Курманбеку Дыйканбаеву изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда Бишкека.

«Постановлением суда от 1 апреля Дыйканбаев будет содержаться под домашним арестом до 24 мая», — заявили в Первомайском райсуде.

Дело Дыйканбаева

Дыйканбаев был задержан 24 ноября 2020 года по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Его водворили в СИЗО ГКНБ.

27 ноября пресс-служба президента сообщила, что Дыйканбаев был освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Соответствующий указ подписал Талант Мамытов, который тогда был и.о. президента.

По данным Госкомитета нацбезопасности, в период избирательной кампании в октябре 2020 года Дыйканбаев, «действуя в интересах одной из политических партий», вынудил руководителя одного из госпредприятий дать ему 7 млн сомов, угрожая уволить с должности.

В пресс-центре спецслужбы сообщили, что полученные деньги Дыйканбаев использовал во время предвыборной кампании, для обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей.

Кто такой Дыйканбаев?

Курманбек Дыйканбаев был назначен на должность полпреда президента в Жогорку Кенеше в 2018 году. На время парламентских выборов 2020 года он приостановил исполнение обязанностей, так как баллотировался в депутаты.

Дыйканбаев шел под номером 58 в списках партии «Биримдик», которая по предварительным результатам выборов прошла в седьмой созыв парламента.

Однако 6 октября ЦИК отменила результаты голосования на фоне митингов несогласных с их итогами, захвата Белого дома и беспорядков, которые привели к смене власти в стране.