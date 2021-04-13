Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании двух кыргызстанцев, которых подозревают в госизмене. Их причастности к этому есть «неопровержимые доказательства», досудебное производство еще идет.



«В рамках досудебного производства, зарегистрированного по статье «Государственная измена», были получены неопровержимые доказательства причастности отдельных граждан республики к совершению данного преступления.13 апреля 2021 года по результатам проведенного комплекса следственных действий и доказательств о причастности к совершению государственной измены были задержаны граждане Кыргызстана М.К. и М.Т.», — рассказали в ведомстве.



Из-за «наличия ограничительной степени секретности, присвоенного материалам уголовного дела» личности арестованных и обстоятельства дела не раскрываются. Их пообещали довести до общественности по результатам расследования.

ГКНБ отмечает, что действующим законодательством за государственную измену предусмотрена уголовная ответственность в виде 10 лет лишения свободы.





















































