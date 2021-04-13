Европейский союз сделал заявление по поводу референдума по новой Конституции и выборах в местные кенеши прошедших 11 апреля в Кыргызстане.

Про референдум

В заявлении сообщается, что по мнению независимых наблюдателей, референдум по Конституции «прошел хорошо и организованно». При этом отмечается, что наблюдатели зафиксировали факты использования админресурса и нарушения при агитации в пользу принятия новой Конституции.

«Крайне важно, чтобы законодательные акты, необходимые для реализации положений новой Конституции, были разработаны с учетом совместного правового заключения Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ от 19 марта 2021 года, а также в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана.

В этом заключении сделан вывод, что некоторые положения новой Конституции угрожают необходимому балансу ветвей власти и защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права», — говорится в заявлении.

Читать по теме: Венецианская комиссия призвала пересмотреть проект Конституции и назначение референдума

Про выборы в местные кенеши

В заявлении также отмечается, что выборы в местные кенеши прошли в условиях конкуренции между политическими партиями, а введение 30% квоты для женщин в местных кенешах «позитивный шаг на пути к гендерно сбалансированному, инклюзивному представительству».

«Вместе с тем, независимые наблюдатели обратили внимание на нарушения, касающиеся, в частности, подкупа голосов, несоблюдения тайны голосования и правил проведения предвыборной агитации», — говорится в заявлении.

Европейский союз отмечает, что власти Кыргызстана должны устранить эти нарушения путем дальнейшего улучшения и строгого соблюдения законодательства о выборах в соответствии с международными стандартами.

«Европейский союз будет продолжать оказывать поддержку Кыргызстану в продвижении ее программы реформ и решении стоящих перед ней проблем», — отмечается в заявлении.

Нарушения на выборах

Наблюдатели общественного фонда «Общее дело» в день выборов зафиксировали 65 нарушений на избирательных участках по Бишкеку и 36 по городу Ош. Из них:

Нарушение тайны голосования на 16 участках;

Агитация в день голосования на 9 участках;

Ущемление прав наблюдателя на 4 участках;

Подкуп избирателей на 7 участках.

Около 3 тысяч наблюдателей и журналистов «Клоопа» по всей стране 11 апреля зафиксировали почти 840 нарушений на избирательных участках. Из них более 300 нарушений были в ходе голосования. Чаще всего во время выборов выходили из строя автоматически считывающие урны (АСУ).

Но также нашими наблюдателями были зафиксированы факты нарушения тайны голосования, агитации возле участков со стороны агитаторов отдельных партий и кандидатов.

По предварительным итогам голосования по референдуму, «за» новую Конституцию проголосовали 1 млн 59 тысяч 476 человек или 79,24%, «против» — 182 тысячи 553 человека или 13,66%, при явке 37,08%.

Кроме этого по предварительным итогам голосования в выборах в местные кенеши, в важнейшие горкенеши Бишкека и Оша проходят 6 и 4 партий.