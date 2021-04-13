Фото иллюстративное. Автор: Гази Бабаярова

В Сузакском районе Джалал-Абадской области разыскиваются четверо подозреваемых в похищении девушки для принудительного вступления с ней в брак. 12 апреля они похитили 18-летнюю девушку, но на полпути высадили ее на дороге.

По словам пресс-секретаря УВД области Нурдина Жээнтаева, девушку похитил знакомый по имени Бека с друзьями в 21:30 возле ее дома.

Когда они доехали до участка Дача города Джалал-Абад, спросили у девушки: «Ты выйдешь замуж?» Девушка ответила отказом и ее высадили из машины. Подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.

«После случившегося отец девушки поехал туда с милицией и забрал ее. По показаниям девушки были установлены личности подозреваемых», — сказал Жээнтаев.

Также об инциденте рассказал репортер «Азаттыка» Талгат Бакиев. Он сообщил, что «во время похищения подозреваемые сбили на машине другую девушку».

«Пострадавшая девушка находится дома с расцарапанным лицом и ногами… », — написал Талгат Бакиев в фейсбуке.

Но Жээнтаев опроверг информацию о сбитой девушке. Также по его словам, место проживание пострадавшей относится к областной милиции, а ее родственники позвонили в городской отдел милиции.

«Они названивали в ГОВД. Дежурный сообщил в РОВД, только после этого выехали сотрудники», — заверил Жээнтаев.

Данный факт зарегистрирован по статье «Похищение человека с целью вступления в брак», начато досудебное производство.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета, и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил в поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Похищение и убийство Айзады вызвало резонанс в обществе. В Бишкеке и Оше прошли мирные митинги, собравшиеся требовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова и ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.

К вечеру 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении Канатбековой. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

10 апреля стало известно, что были наказаны 44 милиционера. 12 из них были уволены, в том числе начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

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