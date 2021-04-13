Скриншот с видео интервью на YouTube-канале Али Токтакунова

Журналист Али Токтакунов 12 апреля на своём YouTube-канале опубликовал интервью с депутатом Жогорку Кенеша Жанаром Акаевым. В нём депутат рассказал о том, что 50% нового парламента уже сформировано, а самая влиятельная группа в стране, которая решает все вопросы — это окружение президента.

Также депутат высказался о кадровой политике Садыра Жапарова, прошедших выборах в местные кенеши и референдуме. Он также рассказал, что большинство депутатов настолько сильно боятся главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, что аж хлопают ему.

Про прошедшие местные выборы и референдум

По мнению Акаева, выборы в местные кенеши и референдум прошли грязно, подкупались голоса как и раньше.

«Богатых партий власть не боится, потому что в любое время они сделают, то что власти попросят. Поэтому те, кто у власти и правоохранительные органы закрыли глаза на факты подкупа […] Пришли новые партии, молодые. От них ждём решительных действий, хотелось бы, чтобы горкенеш не превратился в нынешний парламент», — сказал он.

Акаев отметил, что если раньше был баланс между ветвями власти, то теперь этот баланс нарушен.

«Теперь, с сегодняшнего дня [после референдума] президент ответственен за всё. С сегодняшнего дня, Садыр Жапаров сам президент, сам премьер-министр, сам генпрокурор, сам судья. Вкратце, вся власть у Жапарова в руках, огромная власть […] Раньше за допущенные ошибки правительство отчитывалось в парламенте, и Жогорку Кенеш, даже такой слабый, как сейчас, мог отправить правительство в отставку. Но впредь, парламент ничего не решает», — сказал депутат.

По словам нардепа, Садыру Жапарову нравится нынешний созыв парламента, который нещадно критикуется со стороны населения, из-за того, что депутаты приняли все необходимые ему законы.

Про отношение народа к Жапарову

По мнению Акаева, сейчас самая большая ошибка Жапарова — кадровая политика.

«Если Жапаров считает, что страна не развивается и справедливости не становится больше из-за нынешней Конституции, то [после референдума] Жапаров получил все возможности в свои руки», — отметил он.

По словам Акаева, депутатов часто попрекают тем, что «они не дают возможностей Жапарову». Однако, по мнению Акаева, по кадровой политике президента его можно критиковать.

«Вот даже видя все назначения Жапарова, народ всё равно надеется на то, что он или его окружение могли ошибиться. Но недовольство резко возросло […] Никаких позитивных событий не случилось. Народ же находит посты Жапарова в Фейсбуке 2016, 2017, 2018 годов, где у него совсем другое мнение о некоторых вещах», — отметил он.

Ташиева боится большинство депутатов

По словам нардепа, большинство депутатов боится главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«На одном из заседаний Ташиев сказал, что заставит коррупционеров выплатить наворованное и один из депутатов, который сидит сзади, начал хлопать. Такого никогда не было […] Кроме того, многие политики из команды нынешней власти безупречно пользуются клеветой. У них есть собственные телеканалы, фейковые армии. И поэтому депутаты иногда сдерживаются, потому что они могут заставить народ тебя ненавидеть», — сказал он.

Про новый созыв парламента

По мнению Акаева, вполне возможно, что новый созыв Жогорку Кенеша будет хуже нынешнего. Согласно новой Конституции, численность депутатов в парламенте сократится со 120 до 90 человек.

«Сообщается, что 35 депутатов будет по одномандатным округам, 55 — из партий. Но, по моим сведениям, они уже составляют списки тех, кто придёт от одномандатных округов, кто от какого района будет выдвигаться, идут торги. […] Уже практически решено, кто придёт в следующий созыв парламента. Из нынешних богатых депутатов в парламенте, большинство радуются и говорят, что “решили свою проблему”. Спрашиваешь:“А как решил?” отвечают: “Сходил туда [к окружению Жапарова]”», — сказал он.

Про тех, у кого влияние больше в стране

По словам Акаева, у Бурканова* и Гайпкулова** — ближайших соратников Жапарова — больше власти, чем у премьер-министра Улукбека Марипова. По его мнению, именно они решают все вопросы в стране.

*Арзыбека Бурканова называют «советником» или «помощником» Жапарова, но официально в числе его советников Бурканова нет, приказов о его назначении на сайте главы государства также нет. При этом известно, что Арзыбек Бурканов был свидетелем по делу Камчы Кольбаева в 2013 году, связанном с недвижимостью. В этом же деле косвенно упоминался и Садыр Жапаров. О Бурканове известно, что он был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ак Жол» бывшего президента Курманбека Бакиева, а в 2015 году он вошел в состав партии «Кыргызстан». Официально после смены власти в октябре 2020 года Бурканов не получил никакой должности.

** Искандер Гайпкулов является заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента.

«Бурканов и Гайпкулов отдельная самая влиятельная группа приближенных Жапарова. Все, кто носит резюме, бегут к ним. Сейчас, если сходить в дом правительства у приёмной Бурканова будет больше людей, чем у премьер-министра. Если сравнить, где больше собирающихся на выборы чиновников с папками и резюме, то можно понять, кто решает все вопросы Кыргызстане», — отметил он.

Почему люди продают свои голоса?

По мнению Акаева, люди продают свои голоса из-за того, что они в основном живут в бедности.

«По правде, тех кто нуждается в 4-5 тысячах сомов очень много. Это очень хорошо знают богатые партии и пользуются этим. А домкомы ждут этих выборов, они буквально знают всё об этом, кто ходит на выборы и так далее. В Оше это называется системой Арапбаева», — сказал он.

Про ненадёжные сделки с властью

По словам Акаева, многие бизнесмены-депутаты выводят свои капиталы за рубеж.

«Вчера мне один депутат сказал, что Марат Аманкулов* поддерживал новую Конституцию, помогал Жапарову на президентских выборах. По его словам, Аманкулов до того, как ГКНБ за него взялся, сказал: “Я был одним из инициаторов Конституции. Помог этой власти, даже если критиковал, народ проголосовал. Иначе бы мне не поздоровилось, я нашёл с ними общий язык”. Но затем у него отобрали миллионы, и депутаты сейчас начали думать: “Если даже мы поможем этой власти, то в один день они и за нас возьмутся”. Сейчас они оценивают власти, как ненадёжного партнёра.

Многие депутаты пришли к мысли, что договорённости с ними [властью] ненадёжные. Депутаты общаются с президентом и его окружением, но не доверяют им […]. Сейчас политическая элита не доверяет тем, кто у власти, поэтому ищут разные партии», — рассказал депутат.

* 19 марта ГКНБ установил, что депутат Марат Аманкулов за время работы в политике «нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которого фактически многократно превышает его официальные доходы». Найденные активы Госкомитет оценил 1,5 млрд сомов. Позже Аманкулов выплатил 50 млн сомов на спецсчет ГКНБ в качестве возмещения ущерба государству, а в спецслужбе отметили, что это только часть ущерба.

Кто такой Жанар Акаев?

Жанар Акаев — бывший журналист «Азаттыка» и действующий депутат от партии СДПК. В 2015 году до избрания в парламент он даже полгода был пресс-секретарем президента Атамбаева. Однако Жанара Акаева в 2017 году исключили из фракции СДПК, потому что он вышел на митинг за свободу слова в Бишкеке.

У Акаева сложилась неплохая репутация, так как он достаточно активно общался с гражданами в соцсетях. Но после того, как депутат появился на спортивном турнире, организованном кланом Матраимовых, он подвергся резкой критике пользователей соцсетей.