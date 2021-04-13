Пресс-служба Генпрокуратуры 13 апреля сообщила, что в Баткенской области выявлены 80 гектаров земель, которые незаконно передали в частную собственность.

По данным ведомства, земли на территории Уч-Коргонского айыл окмоту Кадамжайского района относятся к категории пастбищ. Однако местные власти разделили их на 615 участков и отдали для постройки частных домов. При этом на большинство этих участков уже получены документы о праве частной собственности.

По результатам проверки прокуратура Кадамжайского района внесла административный иск в суд Баткенской области о признании этих документов недействительными.

Районная прокуратура зарегистрировала факт в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением». Ведется расследование.