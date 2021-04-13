Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Три случая смерти зафиксировали в Бишкеке и один — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 532 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 227 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 141;

Чуйская область — 64;

Иссык-Кульская область — 9;

Ош — 6;

Ошская область — 2;

Баткенская область — 2;

Нарынская область — 1;

Таласская область — 1;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 90 599 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 124 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 86 152 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

За сутки среди медиков выявили четыре новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 311 медработников, из которых выздоровели всего 4 241.

Также штаб сообщил, что на 13 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 932 пациента, из них 33 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 017 человек лечатся амбулаторно.