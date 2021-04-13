Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Три случая смерти зафиксировали в Бишкеке и один — в Чуйской области.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 532 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 227 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.
- Бишкек — 141;
- Чуйская область — 64;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Ош — 6;
- Ошская область — 2;
- Баткенская область — 2;
- Нарынская область — 1;
- Таласская область — 1;
- Джалал-Абадская область — 1.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 90 599 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 124 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 86 152 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
За сутки среди медиков выявили четыре новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 311 медработников, из которых выздоровели всего 4 241.
Также штаб сообщил, что на 13 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 932 пациента, из них 33 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 017 человек лечатся амбулаторно.