Пресс-служба Центральной избирательной комиссии дала свое разъяснение о том, почему протоколы голосования по итогам выборов в местные кенеши и референдума публикуются с задержкой.

По информации ЦИК, перед публикацией протоколов их нужно проверить на соответствие, согласно закону «О референдуме» и «О выборах депутатов местных кенешей».

«Учитывая, что выборы депутатов местных кенешей проводятся территориальными избирательными комиссиями, а также принимая во внимание, что проводятся две избирательные кампании, проверка правильности заполнения протокола по каждому участку занимает определенное время», — пояснили в комиссии.

В Центризбиркоме добавили, что на 12 апреля более 50% сканированных версий протоколов об итогах голосования уже опубликованы.

Ранее о проблеме с публикацией протоколов говорила глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова. Тогда она заявила, что ЦИК после голосования не опубликовала протоколы, и это вызывает «вполне обоснованные подозрения о возможных фальсификациях».

По предварительным результатам ЦИК, на прошедшем референдуме по изменению Конституции приняли участие 37,4% избирателей. За новый Основной закон страны проголосовали 79,24% избирателей, против 13,66%.

Референдум по изменению Конституции и выборы в местные кенеши прошли в стране 11 апреля. Наблюдатели «Клоопа» в день голосования фиксировали нарушения на избирательных участках.

По данным дашборда по нарушениям, в день голосования наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений на избирательных участках. Из них более 300 нарушений были в ходе голосования. При этом, чаще всего на избирательных участках происходили сбои в работе Автоматически считывающих устройств (АСУ).